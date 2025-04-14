سعر LENS (LENS)
سعر LENS (LENS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.86K. يتم تحديث سعر LENS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LENS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LENS خلال اليوم هو -13.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.84M
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خلال اليوم، كان سعر LENS مقابل USD هو $ -0.00013191313177446 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LENS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LENS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LENS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013191313177446
|-13.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LENS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.83%
-13.30%
+69.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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