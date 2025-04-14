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سعر LENS (LENS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.86K . يتم تحديث سعر LENS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LENS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LENS خلال اليوم هو -13.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.84M

أداء سعر LENS (LENS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LENS مقابل USD هو $ -0.00013191313177446 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LENS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LENS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LENS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00013191313177446 -13.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LENS (LENS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LENS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00105633$ 0.00105633 $ 0.00105633 عالية طوال الوقت $ 0.00279594$ 0.00279594 $ 0.00279594 تغير السعر (1 ساعة) -4.83% تغير السعر (1يوم) -13.30% تغير السعر (7 أيام) +69.22%

معلومات سوق LENS (LENS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: