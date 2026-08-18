سعر Leadpoet اليوم

السعر المباشر لمشروع Leadpoet (SN71) اليوم هو $ 1.056، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN71 الحالي إلى USD هو $ 1.056 لكل SN71.

يحتل Leadpoet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,964,894، مع عرض متداول قدره 4.70M SN71. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN71 بين $ 0.96362 (أدنى) و$ 1.075 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.13، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01218282.

على المدى القصير، تحرك SN71 بمقدار +2.99% خلال الساعة الماضية و+33.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 908.90K.

معلومات سوق Leadpoet (SN71)

القيمة السوقية $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M الحجم (24 ساعة) $ 908.90K$ 908.90K $ 908.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M إمداد دورة التداول 4.70M 4.70M 4.70M إجمالي العرض 4,703,156.831216541 4,703,156.831216541 4,703,156.831216541

القيمة السوقية الحالية لـ Leadpoet هي $ 4.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 908.90K. العرض المتداول لـ SN71 يبلغ 4.70M، مع إجمالي عرض 4703156.831216541. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.96M.