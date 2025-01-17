سعر LAWN (LAWN)
سعر LAWN (LAWN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.31K. يتم تحديث سعر LAWN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LAWN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 971.57
- تغيير سعر LAWN خلال اليوم هو +0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر LAWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LAWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LAWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LAWN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LAWN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
+0.63%
-30.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LAWN is a meme based token Founded by ex TikTok/Snapchat trends expert Nick Kaufman, who has spent over a decade of his career studying memes and trends as a paid career. On 21 December, Los Angeles time, he launched a meme coin called LAWN (A take off of Lions Roaring). The image associated is also known as a meme on Reddit as polite lion, the funny looking taxidermied lion behind the meme is currently at the Shanghai Natural History museum. Look at that smile.
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