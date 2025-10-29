سعر Launch On Pump المباشر اليوم هو 0.00011218 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LAUNCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LAUNCH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Launch On Pump المباشر اليوم هو 0.00011218 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LAUNCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LAUNCH بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Launch On Pump (LAUNCH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LAUNCH إلى USD:

$0.00011218
-10.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Launch On Pump (LAUNCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:44:09 (UTC+8)

معلومات سعر Launch On Pump (LAUNCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00009839
24 ساعة منخفض
$ 0.00013571
24 ساعة مرتفع

$ 0.00009839
$ 0.00013571
$ 0.00444
$ 0.00009297
+1.26%

-10.57%

-7.21%

-7.21%

سعر Launch On Pump (LAUNCH) في الوقت الحقيقي هو $0.00011218. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LAUNCH بين أدنى سعر $ 0.00009839 وأعلى سعر $ 0.00013571، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLAUNCH على الإطلاق هو $ 0.00444، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009297.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LAUNCH +1.26% على مدار الساعة الماضية، -10.57% على مدار 24 ساعة، و -7.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Launch On Pump (LAUNCH)

$ 111.33K
--
$ 111.33K
999.89M
999,889,454.83
القيمة السوقية الحالية لـ Launch On Pump هي $ 111.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAUNCH يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999889454.83. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.33K.

سجل سعر Launch On Pump (LAUNCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Launch On Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Launch On Pump مقابل USD هو $ -0.0000707540 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Launch On Pump مقابل USD هو $ -0.0000602541 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Launch On Pump مقابل USD هو $ -0.0001594348724612125 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-10.57%
30 يوم$ -0.0000707540-63.07%
60 يوم$ -0.0000602541-53.71%
90 يوم$ -0.0001594348724612125-58.69%

ما هو Launch On Pump ( LAUNCH )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Launch On Pump (LAUNCH)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Launch On Pump (USD)

كم ستكون قيمة Launch On Pump (LAUNCH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Launch On Pump (LAUNCH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Launch On Pump.

تحقق الآن من توقعات سعر Launch On Pump!

عملة LAUNCH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Launch On Pump (LAUNCH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Launch On Pump (LAUNCH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LAUNCH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Launch On Pump (LAUNCH)

كم يساوي Launch On Pump (LAUNCH) اليوم؟
سعر LAUNCH المباشر في USD هو USD 0.00011218، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LAUNCH إلى USD الحالي؟
سعر LAUNCH إلى USD الحالي هو $ 0.00011218. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Launch On Pump ؟
القيمة السوقية لعملة LAUNCH هي $ 111.33K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LAUNCH؟
العرض المتداول لتوكن LAUNCH هو 999.89M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LAUNCH؟
حقق LAUNCH سعرًا قياسيًا قدره 0.00444 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LAUNCH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00009297 LAUNCH.
ما هو حجم تداول LAUNCH؟
حجم تداول LAUNCH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LAUNCH هذا العام؟
قد يرتفع LAUNCH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LAUNCH لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Launch On Pump (LAUNCH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

