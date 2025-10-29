معلومات سعر Launch On Pump (LAUNCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00009839 $ 0.00009839 $ 0.00009839 24 ساعة منخفض $ 0.00013571 $ 0.00013571 $ 0.00013571 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00009839$ 0.00009839 $ 0.00009839 24 ساعة مرتفع $ 0.00013571$ 0.00013571 $ 0.00013571 عالية طوال الوقت $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 أدنى سعر $ 0.00009297$ 0.00009297 $ 0.00009297 تغير السعر (1 ساعة) +1.26% تغير السعر (1يوم) -10.57% تغير السعر (7 أيام) -7.21% تغير السعر (7 أيام) -7.21%

سعر Launch On Pump (LAUNCH) في الوقت الحقيقي هو $0.00011218. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LAUNCH بين أدنى سعر $ 0.00009839 وأعلى سعر $ 0.00013571، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLAUNCH على الإطلاق هو $ 0.00444، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009297.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LAUNCH +1.26% على مدار الساعة الماضية، -10.57% على مدار 24 ساعة، و -7.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Launch On Pump (LAUNCH)

القيمة السوقية $ 111.33K$ 111.33K $ 111.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.33K$ 111.33K $ 111.33K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

القيمة السوقية الحالية لـ Launch On Pump هي $ 111.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAUNCH يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999889454.83. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.33K.