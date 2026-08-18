سعر Lamina1 اليوم

السعر المباشر لمشروع Lamina1 (L1) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل L1 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل L1.

يحتل Lamina1 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,498، مع عرض متداول قدره 269.76M L1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول L1 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.509024، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك L1 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.39K.

معلومات سوق Lamina1 (L1)

القيمة السوقية $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K الحجم (24 ساعة) $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 269.67K$ 269.67K $ 269.67K إمداد دورة التداول 269.76M 269.76M 269.76M إجمالي العرض 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lamina1 هي $ 48.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.39K. العرض المتداول لـ L1 يبلغ 269.76M، مع إجمالي عرض 1500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 269.67K.