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سعر LAKE (LAK3) المباشر لليوم هو USD 0.829105 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LAK3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LAKE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 301.56K - تغيير سعر LAKE خلال اليوم هو +28.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LAKE (LAK3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LAKE مقابل USD هو $ +0.181403 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LAKE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LAKE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LAKE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.181403 +28.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LAKE (LAK3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.63803$ 0.63803 $ 0.63803 24 ساعة مرتفع $ 0.833086$ 0.833086 $ 0.833086 عالية طوال الوقت $ 0.833086$ 0.833086 $ 0.833086 تغير السعر (1 ساعة) +0.85% تغير السعر (1يوم) +28.01% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق LAKE (LAK3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: