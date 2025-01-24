سعر LAKE (LAK3)
سعر LAKE (LAK3) المباشر لليوم هو USD 0.829105. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LAK3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LAKE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 301.56K
- تغيير سعر LAKE خلال اليوم هو +28.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LAKE مقابل USD هو $ +0.181403 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LAKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LAKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LAKE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.181403
|+28.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.85%
+28.01%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. By integrating key services like the "Spring-to-Consumer" (S2C) for water distribution, the Community-to-Business (C2B) for income generation, the LaunchPad for investment in water sources, and its unique Burn-to-Secure (B2S) protocol for long-term water allocations, LAKE is not only reshaping the water industry but also setting new standards in the RWA and Web3 sectors. At the core of LAKE ecosystem is the LAK3 token, your passport to the New Water Economy. LAK3 is borderless, usable anywhere, anytime and by anyone thanks to Blockchain. This “Universal Cryptocurrency for Water” facilitates seamless buying, selling, securing, investing, and donating water; empowering individuals who switch from passive consumers to active players in this +$300Bn water industry.
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