سعر LADYBUG اليوم

السعر المباشر لمشروع LADYBUG (LADYBUG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LADYBUG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LADYBUG.

يحتل LADYBUG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 103,155، مع عرض متداول قدره 899.47M LADYBUG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LADYBUG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LADYBUG بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+19.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.85K.

معلومات سوق LADYBUG (LADYBUG)

القيمة السوقية $ 103.16K$ 103.16K $ 103.16K الحجم (24 ساعة) $ 3.85K$ 3.85K $ 3.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.62K$ 114.62K $ 114.62K إمداد دورة التداول 899.47M 899.47M 899.47M إجمالي العرض 999,471,891.011457 999,471,891.011457 999,471,891.011457

القيمة السوقية الحالية لـ LADYBUG هي $ 103.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.85K. العرض المتداول لـ LADYBUG يبلغ 899.47M، مع إجمالي عرض 999471891.011457. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.62K.