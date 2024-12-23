سعر KYVE Network (KYVE)
سعر KYVE Network (KYVE) المباشر لليوم هو USD 0.02559902. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.75M. يتم تحديث سعر KYVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KYVE Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.07K
- تغيير سعر KYVE Network خلال اليوم هو -1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 771.61M
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خلال اليوم، كان سعر KYVE Network مقابل USD هو $ -0.00034713151552679 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KYVE Network مقابل USD هو $ -0.0032419008 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KYVE Network مقابل USD هو $ +0.0090305765 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KYVE Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00034713151552679
|-1.33%
|30 يوم
|$ -0.0032419008
|-12.66%
|60 يوم
|$ +0.0090305765
|+35.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KYVE Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-1.33%
+2.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KYVE, the Web3 data lake solution, is a protocol that enables data providers to standardize, validate, and permanently store blockchain data streams. By leveraging permanent data storage solutions like Arweave, KYVE’s Cosmos SDK chain creates permanent backups and ensures the scalability, immutability, and availability of these resources over time. KYVE’s network is powered by decentralized uploaders and validators funded by $KYVE tokens and aims to operate as a DAO (Decentralized Autonomous Organization) in the near future. This past year KYVE has gained major support, currently backed by top VCs, including Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Mechanism Capital, CMS Holdings, and blockchains such as Arweave, Avalanche, Solana, Interchain, and NEAR.
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