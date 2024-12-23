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سعر KYVE Network (KYVE) المباشر لليوم هو USD 0.02559902 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.75M . يتم تحديث سعر KYVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KYVE Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.07K - تغيير سعر KYVE Network خلال اليوم هو -1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 771.61M

أداء سعر KYVE Network (KYVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KYVE Network مقابل USD هو $ -0.00034713151552679 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KYVE Network مقابل USD هو $ -0.0032419008 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KYVE Network مقابل USD هو $ +0.0090305765 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KYVE Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00034713151552679 -1.33% 30 يوم $ -0.0032419008 -12.66% 60 يوم $ +0.0090305765 +35.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KYVE Network (KYVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KYVE Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02538625$ 0.02538625 $ 0.02538625 24 ساعة مرتفع $ 0.02624518$ 0.02624518 $ 0.02624518 عالية طوال الوقت $ 0.17427$ 0.17427 $ 0.17427 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -1.33% تغير السعر (7 أيام) +2.49%

معلومات سوق KYVE Network (KYVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: