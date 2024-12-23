سعر Kryptokrona (XKR)
سعر Kryptokrona (XKR) المباشر لليوم هو USD 0.0033897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.06M. يتم تحديث سعر XKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kryptokrona الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.77K
- تغيير سعر Kryptokrona خلال اليوم هو -7.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 607.26M
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خلال اليوم، كان سعر Kryptokrona مقابل USD هو $ -0.000264373929947898 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kryptokrona مقابل USD هو $ +0.0008829822 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kryptokrona مقابل USD هو $ +0.0014910656 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kryptokrona مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000264373929947898
|-7.23%
|30 يوم
|$ +0.0008829822
|+26.05%
|60 يوم
|$ +0.0014910656
|+43.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kryptokrona: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-7.23%
-1.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future.
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