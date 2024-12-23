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سعر Kryptokrona (XKR) المباشر لليوم هو USD 0.0033897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.06M . يتم تحديث سعر XKR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kryptokrona الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.77K - تغيير سعر Kryptokrona خلال اليوم هو -7.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 607.26M

أداء سعر Kryptokrona (XKR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kryptokrona مقابل USD هو $ -0.000264373929947898 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kryptokrona مقابل USD هو $ +0.0008829822 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kryptokrona مقابل USD هو $ +0.0014910656 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kryptokrona مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000264373929947898 -7.23% 30 يوم $ +0.0008829822 +26.05% 60 يوم $ +0.0014910656 +43.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kryptokrona (XKR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kryptokrona: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00336042$ 0.00336042 $ 0.00336042 24 ساعة مرتفع $ 0.00393447$ 0.00393447 $ 0.00393447 عالية طوال الوقت $ 0.292784$ 0.292784 $ 0.292784 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -7.23% تغير السعر (7 أيام) -1.56%

معلومات سوق Kryptokrona (XKR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: