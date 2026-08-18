سعر KRYLL اليوم

السعر المباشر لمشروع KRYLL (KRL) اليوم هو $ 0.1222، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KRL الحالي إلى USD هو $ 0.1222 لكل KRL.

يحتل KRYLL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,918,140، مع عرض متداول قدره 40.25M KRL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KRL بين $ 0.121743 (أدنى) و$ 0.122487 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.75، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00474521.

على المدى القصير، تحرك KRL بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-0.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.23K.

معلومات سوق KRYLL (KRL)

القيمة السوقية $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M الحجم (24 ساعة) $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M إمداد دورة التداول 40.25M 40.25M 40.25M إجمالي العرض 49,417,348.0 49,417,348.0 49,417,348.0

القيمة السوقية الحالية لـ KRYLL هي $ 4.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.23K. العرض المتداول لـ KRL يبلغ 40.25M، مع إجمالي عرض 49417348.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.04M.