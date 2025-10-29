معلومات سعر kook (KOOK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.47% تغير السعر (7 أيام) -13.94% تغير السعر (7 أيام) -13.94%

سعر kook (KOOK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KOOK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKOOK على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KOOK -- على مدار الساعة الماضية، -0.47% على مدار 24 ساعة، و -13.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق kook (KOOK)

القيمة السوقية $ 21.38K$ 21.38K $ 21.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.38K$ 21.38K $ 21.38K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,956,507.0 999,956,507.0 999,956,507.0

القيمة السوقية الحالية لـ kook هي $ 21.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOOK يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999956507.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.38K.