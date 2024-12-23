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سعر KOMPETE (KOMPETE) المباشر لليوم هو USD 0.01611915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.88M . يتم تحديث سعر KOMPETE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KOMPETE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.86K - تغيير سعر KOMPETE خلال اليوم هو -1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 676.14M

أداء سعر KOMPETE (KOMPETE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KOMPETE مقابل USD هو $ -0.00021770312598408 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KOMPETE مقابل USD هو $ +0.0048606152 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KOMPETE مقابل USD هو $ +0.0028549899 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KOMPETE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00021770312598408 -1.33% 30 يوم $ +0.0048606152 +30.15% 60 يوم $ +0.0028549899 +17.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KOMPETE (KOMPETE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KOMPETE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01572505$ 0.01572505 $ 0.01572505 24 ساعة مرتفع $ 0.0168051$ 0.0168051 $ 0.0168051 عالية طوال الوقت $ 0.054923$ 0.054923 $ 0.054923 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -1.33% تغير السعر (7 أيام) -28.80%

معلومات سوق KOMPETE (KOMPETE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: