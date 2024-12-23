سعر KOMPETE (KOMPETE)
سعر KOMPETE (KOMPETE) المباشر لليوم هو USD 0.01611915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.88M. يتم تحديث سعر KOMPETE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KOMPETE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.86K
- تغيير سعر KOMPETE خلال اليوم هو -1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 676.14M
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خلال اليوم، كان سعر KOMPETE مقابل USD هو $ -0.00021770312598408 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KOMPETE مقابل USD هو $ +0.0048606152 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KOMPETE مقابل USD هو $ +0.0028549899 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KOMPETE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00021770312598408
|-1.33%
|30 يوم
|$ +0.0048606152
|+30.15%
|60 يوم
|$ +0.0028549899
|+17.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KOMPETE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-1.33%
-28.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early!
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