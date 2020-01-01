توكنوميكس KOMPETE (KOMPETE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KOMPETE (KOMPETE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KOMPETE (KOMPETE) KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! الموقع الرسمي: https://kompete.game/ الوثيقة البيضاء: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ اشتر KOMPETE الآن!

توكنوميكس KOMPETE (KOMPETE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KOMPETE (KOMPETE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M إجمالي العرض: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M العرض المتداول: $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00130533 $ 0.00130533 $ 0.00130533 السعر الحالي: $ 0.0038215 $ 0.0038215 $ 0.0038215 معرفة المزيد عن سعر KOMPETE (KOMPETE)

توكنوميكس KOMPETE (KOMPETE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KOMPETE (KOMPETE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KOMPETE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KOMPETE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KOMPETE، استكشف السعر المباشر لتوكن KOMPETE!

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