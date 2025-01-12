سعر KOK (KOK)
سعر KOK (KOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.02K. يتم تحديث سعر KOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KOK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.29K
- تغيير سعر KOK خلال اليوم هو +8.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.33M
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خلال اليوم، كان سعر KOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KOK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.33%
|30 يوم
|$ 0
|-18.41%
|60 يوم
|$ 0
|-24.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KOK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.66%
+8.33%
-17.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler).
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