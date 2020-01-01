توكنوميكس KOK (KOK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KOK (KOK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KOK (KOK) KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler). الموقع الرسمي: https://kok-chain.io/ اشتر KOK الآن!

توكنوميكس KOK (KOK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KOK (KOK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.50K $ 19.50K $ 19.50K إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 107.33M $ 107.33M $ 107.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 908.38K $ 908.38K $ 908.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.83 $ 6.83 $ 6.83 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00018167 $ 0.00018167 $ 0.00018167 معرفة المزيد عن سعر KOK (KOK)

توكنوميكس KOK (KOK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KOK (KOK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KOK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KOK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KOK، استكشف السعر المباشر لتوكن KOK!

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