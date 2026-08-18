سعر Kobecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Kobecoin (KOBX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KOBX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KOBX.

يحتل Kobecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 363,054، مع عرض متداول قدره 990.26M KOBX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KOBX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KOBX بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+3.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.21K.

معلومات سوق Kobecoin (KOBX)

القيمة السوقية $ 363.05K$ 363.05K $ 363.05K الحجم (24 ساعة) $ 2.21K$ 2.21K $ 2.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 363.05K$ 363.05K $ 363.05K إمداد دورة التداول 990.26M 990.26M 990.26M إجمالي العرض 990,257,269.712726 990,257,269.712726 990,257,269.712726

القيمة السوقية الحالية لـ Kobecoin هي $ 363.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.21K. العرض المتداول لـ KOBX يبلغ 990.26M، مع إجمالي عرض 990257269.712726. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 363.05K.