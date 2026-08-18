سعر Klima Protocol K2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Klima Protocol K2 (K2) اليوم هو $ 0.01473161، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل K2 الحالي إلى USD هو $ 0.01473161 لكل K2.

يحتل Klima Protocol K2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 689,747، مع عرض متداول قدره 46.77M K2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول K2 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.103337، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.011693.

على المدى القصير، تحرك K2 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.29.

معلومات سوق Klima Protocol K2 (K2)

القيمة السوقية $ 689.75K$ 689.75K $ 689.75K الحجم (24 ساعة) $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M إمداد دورة التداول 46.77M 46.77M 46.77M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Klima Protocol K2 هي $ 689.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.29. العرض المتداول لـ K2 يبلغ 46.77M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.47M.