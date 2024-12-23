سعر KLEVA (KLEVA)
سعر KLEVA (KLEVA) المباشر لليوم هو USD 0.03705907. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M. يتم تحديث سعر KLEVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KLEVA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.37
- تغيير سعر KLEVA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 55.01M
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خلال اليوم، كان سعر KLEVA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KLEVA مقابل USD هو $ -0.0095854841 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KLEVA مقابل USD هو $ -0.0111939440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KLEVA مقابل USD هو $ -0.02519165083913383 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0095854841
|-25.86%
|60 يوم
|$ -0.0111939440
|-30.20%
|90 يوم
|$ -0.02519165083913383
|-40.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KLEVA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-39.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KLEVA Protocol is a DeFi protocol in Klaytn that specializes in Leveraged Yield Farming. We take advantage of the liquidity layers in Decentralized Exchanges and act as the amplifier for these exchanges. By integrating with farms, we trigger an inflow of liquidity to both exchanges and our protocol, leading to a higher TVL for the entire Ecosystem.
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