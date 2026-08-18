سعر KLAUS اليوم

السعر المباشر لمشروع KLAUS (KLAUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KLAUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KLAUS.

يحتل KLAUS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,824، مع عرض متداول قدره 1.00B KLAUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KLAUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.051944، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KLAUS بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-2.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KLAUS (KLAUS)

القيمة السوقية $ 48.82K$ 48.82K $ 48.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.82K$ 48.82K $ 48.82K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KLAUS هي $ 48.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KLAUS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.82K.