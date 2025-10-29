معلومات سعر KITTEE (KTE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0,00009814$ 0,00009814 $ 0,00009814 أدنى سعر $ 0,00004955$ 0,00004955 $ 0,00004955 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +%11,35 تغير السعر (7 أيام) +%11,35

سعر KITTEE (KTE) في الوقت الحقيقي هو $0,00005711. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KTE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKTE على الإطلاق هو $ 0,00009814، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0,00004955.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KTE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +%11,35 في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KITTEE (KTE)

القيمة السوقية $ 57,11K$ 57,11K $ 57,11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57,11K$ 57,11K $ 57,11K إمداد دورة التداول 1000,00M 1000,00M 1000,00M إجمالي العرض 999.999.995,937352 999.999.995,937352 999.999.995,937352

القيمة السوقية الحالية لـ KITTEE هي $ 57,11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KTE يبلغ 1000,00M، مع إجمالي عرض 999999995.937352. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57,11K.