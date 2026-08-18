سعر KingdomStarter اليوم

السعر المباشر لمشروع KingdomStarter (KDG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KDG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KDG.

يحتل KingdomStarter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,971.5، مع عرض متداول قدره 701.10M KDG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KDG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.193677، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KDG بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+2.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KingdomStarter (KDG)

القيمة السوقية $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K إمداد دورة التداول 701.10M 701.10M 701.10M إجمالي العرض 951,000,965.0 951,000,965.0 951,000,965.0

القيمة السوقية الحالية لـ KingdomStarter هي $ 15.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KDG يبلغ 701.10M، مع إجمالي عرض 951000965.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.68K.