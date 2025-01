ما هو KING ( KING )

The KING token is a meme coin on the Solana blockchain. We aim to create an extremely strong culture and community. A short description: Ancient scriptures state that KING symbolizes power, wealth, and authority. It has since evolved into something even greater. Being a KING is about mastery, dominance and success. KING is deeply rooted in modern day culture through sport, music, and media. $KING doesn’t need to create culture, it is culture.

