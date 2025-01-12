سعر KickPad (KPAD)
سعر KickPad (KPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00123081. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.79K. يتم تحديث سعر KPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KickPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.35
- تغيير سعر KickPad خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 56.73M
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خلال اليوم، كان سعر KickPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KickPad مقابل USD هو $ -0.0001453329 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KickPad مقابل USD هو $ -0.0000322111 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KickPad مقابل USD هو $ -0.0003051775482282607 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.60%
|30 يوم
|$ -0.0001453329
|-11.80%
|60 يوم
|$ -0.0000322111
|-2.61%
|90 يوم
|$ -0.0003051775482282607
|-19.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KickPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+0.60%
-9.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The native token of the KickPad ecosystem. A high-powered IDO Launchpad that allows KPAD holders access to private sale rounds, as well as a rugpull-mitigating open-source DEX.
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