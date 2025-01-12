احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KPAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KPAD.

سعر KickPad (KPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00123081 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.79K . يتم تحديث سعر KPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KickPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.35 - تغيير سعر KickPad خلال اليوم هو +0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 56.73M

أداء سعر KickPad (KPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KickPad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KickPad مقابل USD هو $ -0.0001453329 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KickPad مقابل USD هو $ -0.0000322111 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KickPad مقابل USD هو $ -0.0003051775482282607 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.60% 30 يوم $ -0.0001453329 -11.80% 60 يوم $ -0.0000322111 -2.61% 90 يوم $ -0.0003051775482282607 -19.86%

تحليل سعر KickPad (KPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KickPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00122249$ 0.00122249 $ 0.00122249 24 ساعة مرتفع $ 0.00123133$ 0.00123133 $ 0.00123133 عالية طوال الوقت $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +0.60% تغير السعر (7 أيام) -9.16%

معلومات سوق KickPad (KPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: