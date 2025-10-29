معلومات سعر KEY (KEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.050056 $ 0.050056 $ 0.050056 24 ساعة منخفض $ 0.056104 $ 0.056104 $ 0.056104 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.050056$ 0.050056 $ 0.050056 24 ساعة مرتفع $ 0.056104$ 0.056104 $ 0.056104 عالية طوال الوقت $ 0.226519$ 0.226519 $ 0.226519 أدنى سعر $ 0.03889746$ 0.03889746 $ 0.03889746 تغير السعر (1 ساعة) -0.95% تغير السعر (1يوم) -10.49% تغير السعر (7 أيام) +24.86% تغير السعر (7 أيام) +24.86%

سعر KEY (KEY) في الوقت الحقيقي هو $0.050056. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KEY بين أدنى سعر $ 0.050056 وأعلى سعر $ 0.056104، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKEY على الإطلاق هو $ 0.226519، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03889746.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KEY -0.95% على مدار الساعة الماضية، -10.49% على مدار 24 ساعة، و +24.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KEY (KEY)

القيمة السوقية $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M إمداد دورة التداول 97.00M 97.00M 97.00M إجمالي العرض 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KEY هي $ 4.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KEY يبلغ 97.00M، مع إجمالي عرض 97000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.86M.