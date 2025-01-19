سعر Keren (KEREN)
سعر Keren (KEREN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KEREN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keren الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 732.32
- تغيير سعر Keren خلال اليوم هو -18.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Keren مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keren مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keren مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keren مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.26%
|30 يوم
|$ 0
|-48.48%
|60 يوم
|$ 0
|-79.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keren: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
-18.26%
-13.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Keren is a memecoin project inspired by the "Karen" type of women we all know since it is an internet sensation. Keren is trying to "KERENize the world" by creating memes, but also is building things onchain, such as "Complaining onchain" and other future stuff.
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