سعر Kepler (AVIA)
سعر Kepler (AVIA) المباشر لليوم هو USD 0.187128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.64M. يتم تحديث سعر AVIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kepler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.12K
- تغيير سعر Kepler خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.61M
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خلال اليوم، كان سعر Kepler مقابل USD هو $ +0.00134934 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kepler مقابل USD هو $ -0.0662779868 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kepler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kepler مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00134934
|+0.73%
|30 يوم
|$ -0.0662779868
|-35.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kepler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
+0.73%
-9.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.
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