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سعر Kepler (AVIA) المباشر لليوم هو USD 0.187128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.64M . يتم تحديث سعر AVIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kepler الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.12K - تغيير سعر Kepler خلال اليوم هو +0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.61M

أداء سعر Kepler (AVIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kepler مقابل USD هو $ +0.00134934 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kepler مقابل USD هو $ -0.0662779868 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kepler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kepler مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00134934 +0.73% 30 يوم $ -0.0662779868 -35.41% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kepler (AVIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kepler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.184676$ 0.184676 $ 0.184676 24 ساعة مرتفع $ 0.192409$ 0.192409 $ 0.192409 عالية طوال الوقت $ 0.353967$ 0.353967 $ 0.353967 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) +0.73% تغير السعر (7 أيام) -9.56%

معلومات سوق Kepler (AVIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: