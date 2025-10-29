معلومات سعر Kepithor (KEPI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00240923 $ 0.00240923 $ 0.00240923 24 ساعة منخفض $ 0.00249183 $ 0.00249183 $ 0.00249183 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00240923$ 0.00240923 $ 0.00240923 24 ساعة مرتفع $ 0.00249183$ 0.00249183 $ 0.00249183 عالية طوال الوقت $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 أدنى سعر $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +2.96% تغير السعر (7 أيام) +20.81% تغير السعر (7 أيام) +20.81%

سعر Kepithor (KEPI) في الوقت الحقيقي هو $0.00248487. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KEPI بين أدنى سعر $ 0.00240923 وأعلى سعر $ 0.00249183، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKEPI على الإطلاق هو $ 0.00475245، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00150493.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KEPI -0.02% على مدار الساعة الماضية، +2.96% على مدار 24 ساعة، و +20.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kepithor (KEPI)

القيمة السوقية $ 101.50K$ 101.50K $ 101.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 744.32K$ 744.32K $ 744.32K إمداد دورة التداول 40.85M 40.85M 40.85M إجمالي العرض 299,540,253.0 299,540,253.0 299,540,253.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kepithor هي $ 101.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KEPI يبلغ 40.85M، مع إجمالي عرض 299540253.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 744.32K.