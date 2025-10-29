معلومات سعر Karum (KARUM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.121362 $ 0.121362 $ 0.121362 24 ساعة منخفض $ 0.181401 $ 0.181401 $ 0.181401 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.121362$ 0.121362 $ 0.121362 24 ساعة مرتفع $ 0.181401$ 0.181401 $ 0.181401 عالية طوال الوقت $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 أدنى سعر $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 تغير السعر (1 ساعة) +2.55% تغير السعر (1يوم) -12.80% تغير السعر (7 أيام) +306.53% تغير السعر (7 أيام) +306.53%

سعر Karum (KARUM) في الوقت الحقيقي هو $0.126085. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KARUM بين أدنى سعر $ 0.121362 وأعلى سعر $ 0.181401، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKARUM على الإطلاق هو $ 0.475405، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02672377.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KARUM +2.55% على مدار الساعة الماضية، -12.80% على مدار 24 ساعة، و +306.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Karum (KARUM)

القيمة السوقية $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M إمداد دورة التداول 14.70M 14.70M 14.70M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Karum هي $ 1.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KARUM يبلغ 14.70M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.65M.