سعر KARMA اليوم

السعر المباشر لمشروع KARMA (KARMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KARMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KARMA.

يحتل KARMA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 339,390، مع عرض متداول قدره 1.00B KARMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KARMA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02074913، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KARMA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.04.

معلومات سوق KARMA (KARMA)

القيمة السوقية $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K الحجم (24 ساعة) $ 10.04$ 10.04 $ 10.04 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KARMA هي $ 339.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.04. العرض المتداول لـ KARMA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 339.39K.