سعر KANGO اليوم

السعر المباشر لمشروع KANGO (KANGO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KANGO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KANGO.

يحتل KANGO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,349، مع عرض متداول قدره 287.00B KANGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KANGO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KANGO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-37.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KANGO (KANGO)

القيمة السوقية $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K إمداد دورة التداول 287.00B 287.00B 287.00B إجمالي العرض 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KANGO هي $ 57.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KANGO يبلغ 287.00B، مع إجمالي عرض 287000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.35K.