سعر Kaleido اليوم

السعر المباشر لمشروع Kaleido (KALEIDO) اليوم هو $ 3.6، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KALEIDO الحالي إلى USD هو $ 3.6 لكل KALEIDO.

يحتل Kaleido حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,620.57، مع عرض متداول قدره 4.61K KALEIDO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KALEIDO بين $ 3.53 (أدنى) و$ 3.61 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 204.97، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3.53.

على المدى القصير، تحرك KALEIDO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-31.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 39.35.

معلومات سوق Kaleido (KALEIDO)

القيمة السوقية $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K الحجم (24 ساعة) $ 39.35$ 39.35 $ 39.35 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K إمداد دورة التداول 4.61K 4.61K 4.61K إجمالي العرض 4,613.489613461926 4,613.489613461926 4,613.489613461926

القيمة السوقية الحالية لـ Kaleido هي $ 16.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 39.35. العرض المتداول لـ KALEIDO يبلغ 4.61K، مع إجمالي عرض 4613.489613461926. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.62K.