معلومات سعر Just a pulse guy (PULSEGUY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) +2.07% تغير السعر (7 أيام) +51.99% تغير السعر (7 أيام) +51.99%

سعر Just a pulse guy (PULSEGUY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PULSEGUY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPULSEGUY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PULSEGUY -0.98% على مدار الساعة الماضية، +2.07% على مدار 24 ساعة، و +51.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Just a pulse guy (PULSEGUY)

القيمة السوقية $ 437.52K$ 437.52K $ 437.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 437.52K$ 437.52K $ 437.52K إمداد دورة التداول 941.28M 941.28M 941.28M إجمالي العرض 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

القيمة السوقية الحالية لـ Just a pulse guy هي $ 437.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PULSEGUY يبلغ 941.28M، مع إجمالي عرض 941281937.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 437.52K.