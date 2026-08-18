سعر JunoCash اليوم

السعر المباشر لمشروع JunoCash (JUNO) اليوم هو $ 0.052437، مع تغير بنسبة 3.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JUNO الحالي إلى USD هو $ 0.052437 لكل JUNO.

يحتل JunoCash حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 102,498، مع عرض متداول قدره 1.95M JUNO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JUNO بين $ 0.052343 (أدنى) و$ 0.054859 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.389901، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05221.

على المدى القصير، تحرك JUNO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-13.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.57K.

معلومات سوق JunoCash (JUNO)

القيمة السوقية $ 102.50K$ 102.50K $ 102.50K الحجم (24 ساعة) $ 21.57K$ 21.57K $ 21.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 163.23K$ 163.23K $ 163.23K إمداد دورة التداول 1.95M 1.95M 1.95M إجمالي العرض 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

القيمة السوقية الحالية لـ JunoCash هي $ 102.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.57K. العرض المتداول لـ JUNO يبلغ 1.95M، مع إجمالي عرض 1954681.24990004. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.23K.