سعر Joystream (JOY)
سعر Joystream (JOY) المباشر لليوم هو USD 0.00112336. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M. يتم تحديث سعر JOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Joystream الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Joystream خلال اليوم هو -6.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08B
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خلال اليوم، كان سعر Joystream مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Joystream مقابل USD هو $ -0.0004155500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Joystream مقابل USD هو $ -0.0001393384 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Joystream مقابل USD هو $ -0.0001797711909564107 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.41%
|30 يوم
|$ -0.0004155500
|-36.99%
|60 يوم
|$ -0.0001393384
|-12.40%
|90 يوم
|$ -0.0001797711909564107
|-13.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Joystream: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.10%
-6.41%
-21.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.
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