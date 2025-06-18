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سعر Joystream (JOY) المباشر لليوم هو USD 0.00112336 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M . يتم تحديث سعر JOY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Joystream الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Joystream خلال اليوم هو -6.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08B

أداء سعر Joystream (JOY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Joystream مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Joystream مقابل USD هو $ -0.0004155500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Joystream مقابل USD هو $ -0.0001393384 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Joystream مقابل USD هو $ -0.0001797711909564107 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.41% 30 يوم $ -0.0004155500 -36.99% 60 يوم $ -0.0001393384 -12.40% 90 يوم $ -0.0001797711909564107 -13.79%

تحليل سعر Joystream (JOY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Joystream: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111971$ 0.00111971 $ 0.00111971 24 ساعة مرتفع $ 0.00120035$ 0.00120035 $ 0.00120035 عالية طوال الوقت $ 0.060149$ 0.060149 $ 0.060149 تغير السعر (1 ساعة) -2.10% تغير السعر (1يوم) -6.41% تغير السعر (7 أيام) -21.79%

معلومات سوق Joystream (JOY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: