توكنوميكس Joystream (JOY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Joystream (JOY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Joystream (JOY) Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. الموقع الرسمي: https://www.joystream.org/ الوثيقة البيضاء: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf اشتر JOY الآن!

توكنوميكس Joystream (JOY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Joystream (JOY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M إجمالي العرض: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B العرض المتداول: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00101421 $ 0.00101421 $ 0.00101421 السعر الحالي: $ 0.0015885 $ 0.0015885 $ 0.0015885 معرفة المزيد عن سعر Joystream (JOY)

توكنوميكس Joystream (JOY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Joystream (JOY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JOY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JOY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JOY، استكشف السعر المباشر لتوكن JOY!

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