معلومات سعر JOKE (JOKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 أدنى سعر $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.57% تغير السعر (7 أيام) -7.57%

سعر JOKE (JOKE) في الوقت الحقيقي هو $0.00881758. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JOKE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJOKE على الإطلاق هو $ 0.01210796، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00843962.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JOKE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -7.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق JOKE (JOKE)

القيمة السوقية $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

القيمة السوقية الحالية لـ JOKE هي $ 4.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JOKE يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 999999999.794431. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.82M.