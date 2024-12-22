سعر Joi (JOI)
سعر Joi (JOI) المباشر لليوم هو USD 0.00893465. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.00M. يتم تحديث سعر JOI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Joi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 318.79K
- تغيير سعر Joi خلال اليوم هو +1,442.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Joi مقابل USD هو $ +0.0083553 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Joi مقابل USD هو $ +0.0112389141 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Joi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Joi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0083553
|+1,442.18%
|30 يوم
|$ +0.0112389141
|+125.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Joi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+1,442.18%
+1,961.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. - app launch next week - eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement) - dev sold to less than 2.5% holding, community control majority - you are one of the earliest communities to get in - US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later) - serious AI dev team, Tencent background - full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment
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