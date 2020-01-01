توكنوميكس Joi (JOI)
معلومات Joi (JOI)
Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app.
- app launch next week
- eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)
- dev sold to less than 2.5% holding, community control majority
- you are one of the earliest communities to get in
- US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)
- serious AI dev team, Tencent background
- full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment
توكنوميكس Joi (JOI) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Joi (JOI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Joi (JOI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Joi (JOI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن JOI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JOI التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JOI، استكشف السعر المباشر لتوكن JOI!
توقعات سعر JOI
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