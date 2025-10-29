معلومات سعر JobIess (JOBIESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00148558 24 ساعة مرتفع $ 0.00173287 عالية طوال الوقت $ 0.01618855 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.12% تغير السعر (1يوم) -3.12% تغير السعر (7 أيام) +30.65%

سعر JobIess (JOBIESS) في الوقت الحقيقي هو $0.00164654. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JOBIESS بين أدنى سعر $ 0.00148558 وأعلى سعر $ 0.00173287، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJOBIESS على الإطلاق هو $ 0.01618855، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JOBIESS +2.12% على مدار الساعة الماضية، -3.12% على مدار 24 ساعة، و +30.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق JobIess (JOBIESS)

القيمة السوقية $ 1.66M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.66M إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ JobIess هي $ 1.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JOBIESS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.66M.