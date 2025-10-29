معلومات سعر Jingle (JINGLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000983 $ 0.00000983 $ 0.00000983 24 ساعة منخفض $ 0.00001008 $ 0.00001008 $ 0.00001008 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000983$ 0.00000983 $ 0.00000983 24 ساعة مرتفع $ 0.00001008$ 0.00001008 $ 0.00001008 عالية طوال الوقت $ 0.01915846$ 0.01915846 $ 0.01915846 أدنى سعر $ 0.00000914$ 0.00000914 $ 0.00000914 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) +8.11% تغير السعر (7 أيام) +8.11%

سعر Jingle (JINGLE) في الوقت الحقيقي هو $0.00000991. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JINGLE بين أدنى سعر $ 0.00000983 وأعلى سعر $ 0.00001008، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJINGLE على الإطلاق هو $ 0.01915846، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000914.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JINGLE -- على مدار الساعة الماضية، -0.34% على مدار 24 ساعة، و +8.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Jingle (JINGLE)

القيمة السوقية $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K إمداد دورة التداول 998.12M 998.12M 998.12M إجمالي العرض 998,124,333.179383 998,124,333.179383 998,124,333.179383

القيمة السوقية الحالية لـ Jingle هي $ 9.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JINGLE يبلغ 998.12M، مع إجمالي عرض 998124333.179383. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.89K.