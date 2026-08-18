سعر jesse اليوم

السعر المباشر لمشروع jesse (JESSE) اليوم هو $ 0.00148612، مع تغير بنسبة 1.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JESSE الحالي إلى USD هو $ 0.00148612 لكل JESSE.

يحتل jesse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 814,596، مع عرض متداول قدره 547.91M JESSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JESSE بين $ 0.00140282 (أدنى) و$ 0.0015331 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01620661، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JESSE بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-5.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.97K.

معلومات سوق jesse (JESSE)

القيمة السوقية $ 814.60K$ 814.60K $ 814.60K الحجم (24 ساعة) $ 44.97K$ 44.97K $ 44.97K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M إمداد دورة التداول 547.91M 547.91M 547.91M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ jesse هي $ 814.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.97K. العرض المتداول لـ JESSE يبلغ 547.91M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.49M.