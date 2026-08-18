سعر Jellybean اليوم

السعر المباشر لمشروع Jellybean (JELLYBEAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JELLYBEAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JELLYBEAN.

يحتل Jellybean حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,116، مع عرض متداول قدره 995.77M JELLYBEAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JELLYBEAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00736511، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JELLYBEAN بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-2.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Jellybean (JELLYBEAN)

القيمة السوقية $ 42.12K$ 42.12K $ 42.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.12K$ 42.12K $ 42.12K إمداد دورة التداول 995.77M 995.77M 995.77M إجمالي العرض 995,774,219.26454 995,774,219.26454 995,774,219.26454

القيمة السوقية الحالية لـ Jellybean هي $ 42.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JELLYBEAN يبلغ 995.77M، مع إجمالي عرض 995774219.26454. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.12K.