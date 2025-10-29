معلومات سعر Jeeteroo (JEET) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00139124 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) -6.98% تغير السعر (7 أيام) +19.28%

سعر Jeeteroo (JEET) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JEET بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJEET على الإطلاق هو $ 0.00139124، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JEET +0.45% على مدار الساعة الماضية، -6.98% على مدار 24 ساعة، و +19.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Jeeteroo (JEET)

القيمة السوقية $ 157.69K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 512.50K إمداد دورة التداول 307.49M إجمالي العرض 999,390,795.0

القيمة السوقية الحالية لـ Jeeteroo هي $ 157.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JEET يبلغ 307.49M، مع إجمالي عرض 999390795.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 512.50K.