سعر JAM اليوم

السعر المباشر لمشروع JAM (JAM) اليوم هو $ 0.00557021، مع تغير بنسبة 1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JAM الحالي إلى USD هو $ 0.00557021 لكل JAM.

يحتل JAM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 989,936، مع عرض متداول قدره 147.63M JAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JAM بين $ 0.00545753 (أدنى) و$ 0.00558597 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.077332، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0053866.

على المدى القصير، تحرك JAM بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-16.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.44.

معلومات سوق JAM (JAM)

القيمة السوقية $ 989.94K$ 989.94K $ 989.94K الحجم (24 ساعة) $ 17.44$ 17.44 $ 17.44 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M إمداد دورة التداول 147.63M 147.63M 147.63M إجمالي العرض 999,999,999.641655 999,999,999.641655 999,999,999.641655

القيمة السوقية الحالية لـ JAM هي $ 989.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.44. العرض المتداول لـ JAM يبلغ 147.63M، مع إجمالي عرض 999999999.641655. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.57M.