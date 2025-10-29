معلومات سعر Jake (JAKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00002696$ 0.00002696 $ 0.00002696 أدنى سعر $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.99% تغير السعر (7 أيام) +5.99%

سعر Jake (JAKE) في الوقت الحقيقي هو $0.000007. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JAKE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJAKE على الإطلاق هو $ 0.00002696، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000064.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JAKE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +5.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Jake (JAKE)

القيمة السوقية $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K إمداد دورة التداول 999.33M 999.33M 999.33M إجمالي العرض 999,332,038.546447 999,332,038.546447 999,332,038.546447

القيمة السوقية الحالية لـ Jake هي $ 7.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JAKE يبلغ 999.33M، مع إجمالي عرض 999332038.546447. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.00K.