سعر IXIR (IXIR)
سعر IXIR (IXIR) المباشر لليوم هو USD 0.00740614. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IXIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IXIR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.42K
- تغيير سعر IXIR خلال اليوم هو +8.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IXIR مقابل USD هو $ +0.0005525 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IXIR مقابل USD هو $ -0.0004967690 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IXIR مقابل USD هو $ -0.0016809130 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IXIR مقابل USD هو $ -0.003171966949312787 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0005525
|+8.06%
|30 يوم
|$ -0.0004967690
|-6.70%
|60 يوم
|$ -0.0016809130
|-22.69%
|90 يوم
|$ -0.003171966949312787
|-29.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IXIR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+8.06%
-3.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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