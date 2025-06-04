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Love Terminal السعر(TERMINAL)

USD

مخطط أسعار Love Terminal (TERMINAL) المباشر

$0.00000022
$0.00000022$0.00000022
-26.66%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول TERMINAL

السعر الحالي لـ Love Terminal (TERMINAL) اليوم هو 0.00000022 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من TERMINAL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Love Terminal:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 503.69K USD
- تغير سعر Love Terminal خلال اليوم هو -26.66%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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TERMINAL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Love Terminal لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000008-26.66%
30 يوم$ -0.01179978-100.00%
60 يوم$ -0.02499978-100.00%
90 يوم$ -0.02499978-100.00%
تغير سعر Love Terminal اليوم

سجل اليوم TERMINAL تغيرًا $ -0.00000008 (-26.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Love Terminal لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01179978 (-100.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Love Terminal لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TERMINAL تغييرًا في $ -0.02499978 (-100.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Love Terminal لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02499978 (-100.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

TERMINAL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Love Terminal: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00000018
$ 0.00000018$ 0.00000018

$ 0.00000043
$ 0.00000043$ 0.00000043

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

+10.00%

-26.66%

-97.46%

TERMINAL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 503.69K
$ 503.69K$ 503.69K

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ما هو Love Terminal ( TERMINAL )

Love Terminal is an AI-driven town management game built with Agentic IDE, bringing the cozy charm of Stardew Valley into the Web3 era. It combines immersive gameplay with intelligent AI NPCs to create a dynamic and interactive experience.

متوفر Love Terminal على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Love Terminal الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TERMINALلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Love Terminal سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Love Terminal

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Love Terminal، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ TERMINAL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارLove Terminal.

سجل أسعار Love Terminal

يوفر تتبع مسار سعر TERMINAL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ TERMINAL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Love Terminal.

كيفية شراء Love Terminal ( TERMINAL )

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عملة TERMINAL إلى العملات المحلية

1 TERMINAL إلى VND
0.0057893
1 TERMINAL إلى AUD
A$0.0000003388
1 TERMINAL إلى GBP
0.0000001606
1 TERMINAL إلى EUR
0.0000001914
1 TERMINAL إلى USD
$0.00000022
1 TERMINAL إلى MYR
RM0.0000009328
1 TERMINAL إلى TRY
0.000008613
1 TERMINAL إلى JPY
¥0.000031405
1 TERMINAL إلى RUB
0.0000174306
1 TERMINAL إلى INR
0.000018898
1 TERMINAL إلى IDR
Rp0.0036065568
1 TERMINAL إلى KRW
0.0002997258
1 TERMINAL إلى PHP
0.0000122628
1 TERMINAL إلى EGP
￡E.0.0000109252
1 TERMINAL إلى BRL
R$0.0000012386
1 TERMINAL إلى CAD
C$0.0000002992
1 TERMINAL إلى BDT
0.0000268708
1 TERMINAL إلى NGN
0.0003480994
1 TERMINAL إلى UAH
0.0000091146
1 TERMINAL إلى VES
Bs0.00002134
1 TERMINAL إلى PKR
Rs0.00006204
1 TERMINAL إلى KZT
0.000112244
1 TERMINAL إلى THB
฿0.0000071764
1 TERMINAL إلى TWD
NT$0.000006589
1 TERMINAL إلى AED
د.إ0.0000008074
1 TERMINAL إلى CHF
Fr0.0000001782
1 TERMINAL إلى HKD
HK$0.0000017248
1 TERMINAL إلى MAD
.د.م0.0000020218
1 TERMINAL إلى MXN
$0.0000042218

Love Terminal المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Love Terminal، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Love Terminal الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

TERMINAL
TERMINAL
USD

1 TERMINAL = 0.00000022 USD

تداول

USDTTERMINAL
$0.00000022
$0.00000022$0.00000022
-4.35%

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