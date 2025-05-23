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Salamanca السعر(DON)

USD

مخطط أسعار Salamanca (DON) المباشر

$0.001021
$0.001021$0.001021
-3.86%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول DON

السعر الحالي لـ Salamanca (DON) اليوم هو 0.001019 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من DON إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Salamanca:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 148.16K USD
- تغير سعر Salamanca خلال اليوم هو -3.86%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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DON أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Salamanca لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00004099-3.86%
30 يوم$ -0.001431-58.41%
60 يوم$ -0.001431-58.41%
90 يوم$ -0.001431-58.41%
تغير سعر Salamanca اليوم

سجل اليوم DON تغيرًا $ -0.00004099 (-3.86%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Salamanca لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001431 (-58.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Salamanca لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DON تغييرًا في $ -0.001431 (-58.41%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Salamanca لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001431 (-58.41%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

DON معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Salamanca: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.000997
$ 0.000997$ 0.000997

$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118

$ 0.0085
$ 0.0085$ 0.0085

-0.20%

-3.86%

-33.14%

DON معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 148.16K
$ 148.16K$ 148.16K

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ما هو Salamanca ( DON )

مستوحى من عصابة عائلة Salamanca من مسلسلي Breaking Bad وBetter Call Saul. هذه العملة ليست للتسلية فحسب، بل هي هنا لتسيطر على عالم عملات الميم على Binance Smart Chain.

متوفر Salamanca على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Salamanca الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Salamanca سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Salamanca

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Salamanca، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ DON؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSalamanca.

سجل أسعار Salamanca

يوفر تتبع مسار سعر DON معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ DON. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Salamanca.

كيفية شراء Salamanca ( DON )

هل تبحث عن كيفية شراء Salamanca؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Salamanca على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DON إلى العملات المحلية

1 DON إلى VND
26.128179
1 DON إلى AUD
A$0.00155907
1 DON إلى GBP
0.00074387
1 DON إلى EUR
0.00088653
1 DON إلى USD
$0.001019
1 DON إلى MYR
RM0.00431037
1 DON إلى TRY
0.03961872
1 DON إلى JPY
¥0.14525845
1 DON إلى RUB
0.08097993
1 DON إلى INR
0.08668633
1 DON إلى IDR
Rp16.43548157
1 DON إلى KRW
1.39207628
1 DON إلى PHP
0.05639146
1 DON إلى EGP
￡E.0.05082772
1 DON إلى BRL
R$0.00574716
1 DON إلى CAD
C$0.00139603
1 DON إلى BDT
0.12415496
1 DON إلى NGN
1.62002658
1 DON إلى UAH
0.04230888
1 DON إلى VES
Bs0.095786
1 DON إلى PKR
Rs0.28727648
1 DON إلى KZT
0.5212185
1 DON إلى THB
฿0.03326016
1 DON إلى TWD
NT$0.03053943
1 DON إلى AED
د.إ0.00373973
1 DON إلى CHF
Fr0.00083558
1 DON إلى HKD
HK$0.00797877
1 DON إلى MAD
.د.م0.00936461
1 DON إلى MXN
$0.01960556

Salamanca المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Salamanca، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Salamanca الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

DON
DON
USD

1 DON = 0.001019 USD

تداول

USDTDON
$0.001019
$0.001019$0.001019
-12.16%

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