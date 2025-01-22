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سعر IVY (IVY) المباشر لليوم هو USD 0.00382379 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.48M . يتم تحديث سعر IVY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IVY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.60K - تغيير سعر IVY خلال اليوم هو -0.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 650.00M

أداء سعر IVY (IVY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IVY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IVY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IVY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IVY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IVY (IVY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IVY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00368094$ 0.00368094 $ 0.00368094 24 ساعة مرتفع $ 0.00422862$ 0.00422862 $ 0.00422862 عالية طوال الوقت $ 0.00432504$ 0.00432504 $ 0.00432504 تغير السعر (1 ساعة) +0.85% تغير السعر (1يوم) -0.95% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق IVY (IVY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: