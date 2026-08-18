سعر IVPAY اليوم

السعر المباشر لمشروع IVPAY (IVPAY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 35.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IVPAY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IVPAY.

يحتل IVPAY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66,841، مع عرض متداول قدره 297.10M IVPAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IVPAY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.094142، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IVPAY بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-75.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IVPAY (IVPAY)

القيمة السوقية $ 66.84K$ 66.84K $ 66.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.34K$ 69.34K $ 69.34K إمداد دورة التداول 297.10M 297.10M 297.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IVPAY هي $ 66.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IVPAY يبلغ 297.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.34K.